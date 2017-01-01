كيف تعامل الجيش السوري مع خرق الهدنة في حلب

في خرق واضح لاتقاقية الهدنة التي تقضي بوقف عمليات اطلاق النار بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة الموقعة على عقد الاتفاقية باستثناء “داعش “و” جبهة النصرة” وما يتبعها من فصائل قامت الميليشيات المسلحة بقصف بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي بعدد من الصواريخ من نوع 107ملم وذلك من مواقعها في بلدة بنش حيث يتواجدون.

كما استهدفت المجموعات المسلحة براجمات الصواريخ مواقع الجيش السوري في كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب مدينة حلب في خرق لوقف اطلاق النار،

هذا وقد قام الجيش السوري بالردّ على مصادر النيران في الراشدين 4 و5 ورحبة المدرعات جنوب غرب المدينة .

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