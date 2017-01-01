أبو عاصي: سنكون بجانب القوى الأمنيةفي مواجهة الإرهاب

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبو عاصي أن “ما حصل اليوم في اسطنبول مأساة كبيرة وكارثة، للضحايا أولا الذين غادروا الحياة بعز شبابهم، ولأهاليهم الذين نتوجه اليهم بأحر التعازي”

مؤكدا “اننا على المستوى الوطني والإنساني يجب أن ندعمهم ونكون الى جانبهم ونتضامن معهم، كما يجب أن نكون الى جانب القوى الأمنية كافة في مواجهة الإرهاب والتصدي له”.

وشدد على أن “ما حصل اليوم هو نتيجة ثقافة الموت والدمار، هذه الثقافة التي لا تشبهنا ولا تشبه مجتمعنا بشيء”، موجها تعازي “حزب القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع الى أهالي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.