رئيس مجلس الوزراء عماد خميس يصل حلب مع وفد حكومي يضم 14 وزير

1 يناير, 2017 - 4:54 مساءً
1 يناير, 2017
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