رحمة استنكر اعتداء اسطنبول

استنكر النائب اميل رحمة، في بيان، “الاعتداء الارهابي الذي تعرض له الملهى الليلي في اسطنبول، والذي أسفر عن استشهاد العشرات واصابة عدد غير محدد من الجرحى من مختلف الجنسيات، واننا اذ نكرر شجبنا واستنكارنا نقف بخشوع وحزن وغضب امام هول المصاب الذي أصاب عائلات لبنانية كريمة، فقدت شبابا في مقتبل العمر، كما مني ابناؤها باصابات ونتمنى لهم الشفاء العاجل. واننا نعلن تضامننا واتحادنا بالمصاب مع زميلي النائب اسطفان الدويهي كما مع سائر العائلات اللبنانية المصابة، سائلين الله أن يمدهم بالشفاء العاجل والصحة.

رحم الله الشهيد الياس ورديني وألهم ذويه جميل الصبر والعزاء على هذه الفاجعة الكبيرة في مطلع العام الجديد”.

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