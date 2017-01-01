بماذا استُهدفت شركة أجنحة الشام للطيران..؟

أعلنت شركة أجنحة الشام السورية للطيران عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة بحقها.

حيث أكدت الشركة في بيان لها :”إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على الشركة لكونها تقوم بدور مدني وإنساني واقتصادي وتساعد المواطنين في تنقلهم وشحن بضائعهم وأغذيتهم ودوائهم بما يخفف من آثار الازمة التي طالت جميع جوانب حياة السوريين.، وموضحة أن تلك العقوبات تأتي في إطار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وبهدف تشديد الحصار على سورية وقتل إرادة السوريين

تجدر الإشارة إلى أن شركة أجنحة الشام تأسست عام 2008 واضطرت بسبب ظروف الأزمة والعقوبات الاقتصادية على سورية إلى التوقف عن العمل مع بدايات عام 2012 لتستأنف إطلاق رحلاتها في أيلول 2014 لتكون رديفا للناقل الوطني.

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