نجا من الموت في تفجيرات اسطنبول 2016 وقتل برصاص بابا نويل في 2017!

وأسفر الهجوم على الملهى عن مقتل حوالي 40 شخصا. أفادت بذلك صحيفة Daily Sabah.

وكان والي اسطنبول واصب شاهين قد أعلن في مؤتمر صحفي مقتضب عقده أثناء تفقده مكان الهجوم، أن رجلا مسلحا كان يرتدي ملابس سانتا كلاوس (بابا نويل)، أطلق النار من بندقية آلية بشكل عشوائي على رواد ملهى “رينا” خلال احتفالهم بعيد رأس السنة في منطقة أورطه كوي حوالي الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي فجر الأحد 1 يناير/كانون الثاني، (10:15 بتوقيت غرينيتش مساء السبت)، وذلك بعد أن قتل رجل أمن ومدنيا عند مدخل الملهى. وأسفر الهجوم عن مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين .

وفي يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 وقعت عملية إرهابية مزدوجة بمنطقة بشيكطاش في اسطنبول. الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة وضعت في سيارة وتم تفجيرها عن بعد، واستهدف حافلة لرجال شرطة بالقرب من ملعب “فودافون ارينا” في الحي المذكور عقب انتهاء مباراة لكرة القدم في مسابقة بالدوري المحلي بين فريقي “بشيكطاش” و “بورصة سبور” وبعده دوى انفجار نفذه انتحاري داخل متنزه ماتشكا القريب. وأسفرت العملية آنذاك عن مصرع 44 شخصا، من ضمنهم 38 رجل شرطة، وإصابة العشرات.

وبين الجرحى الناجين من الموت كان الشرطي فاتح تشاكماك الذي حالفه الحظ وتعافى لاحقا، ليلقى حتفه في هجوم الملهى حيث كان يؤدي واجبه الوظيفي ويحرس مدخل المبنى.