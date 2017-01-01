اشهرالصور في عام 2016

1 يناير, 2017 - 5:09 مساءً المصدر: وكالات
اشهرالصور في عام 2016

في وقت سابق من العام 2016، فازت وكالة رويترز بجائزة بوليتزر عن فئة التصوير الفوتوغرافي، مناصفة مع صحيفة نيويورك تايمز، لتغطيتهما أزمة اللاجئين والمهاجرين الفارين من سوريا.

فقد تمكن الفريق الصحفي لرويترز من تغطية أزمة اللاجئين وتوثيق كل الأحداث  الجارية في جميع انحاء العالم عبر الصور الفوتوغرافية، ومع نهاية العام 2016 نشر موقع بزنس انسايدر أفضل الصور التي التقطت عام 2016.

وقد اختلفت مواضيع تلك الصور، من الحرب والعنف إلى الاحتفالات، فكان منها ما يبعث البهجة، ومنها ما يثير الغضب والانزعاج، وهنا بعض أقوى الصور التي تركت بصمة في العام 2016 :

– مجموعة من الناس يشاهدون الألعاب النارية على شاطئ كوباكابانا خلال احتفالات العام الجديد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في 1 يناير/كانون الثاني.

 

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توجه اللاجئين نحو أوروبا في 8 فبراير/شباط

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– أكياس القمامة التي تملأ الشوارع في بيروت  بسبب أزمة النفايات التي شهدتها المنطقة والتقطت الصورة بتاريخ 23 فبراير/شباط 2016.

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المصدر: وكالات
1 يناير, 2017
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