عقار روسي يثبت فعاليته في علاج السرطان

تحدث رئيس قسم الصحة والاتصالات العامة في وزارة الصحة الروسية أوليغ سالاغاي يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول عن عقار جديد يكافح أنواع عدة من مرض السرطان.

يظهر هذا العقار فعاليته عند علاج الأورام الميلانينية وسرطان الرئة والكلية والمثانة والمخ والرقبة. أشار سالاغاي إلى أن العقار الجديد لا يتوقف عن أداء مفعوله بعد التوقف عن تناول الدواء.

وعلى حد قول رئيس القسم في وزارة الصحة يطلق هذا العقار تفاعلا في منظومة المناعة يسمح بمكافحة الورم مما يؤمن فرصة للشفاء حتى للمرضى المصابين بالسرطان بأخطر أعراضه.

وسبق وأن صرحت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا بأن عقارا جديدا ضد أمراض سرطانية يخضع لاختبارات في روسيا وقد أظهر نتائج خيالية في إزالة أورام ميلانينية في مرحلة انتشارها.

وقالت الوزيرة إن اختبار هذا العقار دخل مرحلته الثانية وهي مرحلة المستشفيات. أشارت فيرونيكا سكفورتسوفا إلى أن علماء من روسيا “تعلموا على إنتاج عقاقير تمنع نمو أورام معينة هذه أو تلك”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

