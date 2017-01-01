رأس السنة في البرازيل.. رجل يقتل أكثر من 10 أشخاص بينهم زوجته السابقة

قتل رجل في البرازيل أكثر من 10 أشخاص رميا بالرصاص، بعد أن اقتحم بيتا كانت زوجته السابقة تحتفل فيه بعيد رأس السنة الجديدة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن مارتا أوريليا، المتحدثة باسم الشرطة العسكرية البرازيلية، الاثنين 1 يناير/كانون الثاني، بأن المهاجم كانت بحوزته “أسلحة نارية من أنواع مختلفة”، مشيرا إلى أن زوجته السابقة في عداد القتلى، أما الضحايا الآخرون فهم أعضاء عائلتها.

وبحسب الوكالة، فإن الرجل انتحر فور الهجوم. وذكرت المتحدثة أن الحادث وقع في مدينة كامبيناس جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا هو 13 قتيلا، دون تحديد ما إذا كان هذا العدد يضم جثة مطلق النار أم لا.

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