آية الله جنتي: الاعداء لا يكفون عن التآمر ضد ايران

العالم – ايران

ونوه آية الله جنتي خلال مراسم تكريم قوات التعبئة في جزيرة كيش الواقعة في مياه الخليج الفارسي الى أن البعض لا يزال يعتقد بانه يمكن اقامة علاقات الصداقة مع الأعداء وان هؤلاء غير مقتنعين بأن اميركا عدوة الجمهورية الاسلامية.

واشار الى دعوات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي حول ضرورة ان تكون البلاد ثورية وأن تكون كافة مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها ثورية، وشدد على أن السبيل الوحيد للحفاظ على هذه الثورة والبلاد هو ثوريتها.

كما أكد بأن الثورة ما كانت لتبقى لولا التضحيات الجسام التي قدمت من أجلها، مشيرا بأن الذين قدموا هذه التضحيات هم الثوريون وابناء هذه الثورة وليس سواهم.