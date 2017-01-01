ابنة أردوغان تثير جدلاً في أمريكا

أدت كلمة ألقتها ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانقسام بعض الإسلاميين الأميركيين البارزين.

وكانت سمية أردوغان بيرقدار، قد ألقت خطاباً خلال لقاء مشترك لمنظمتي المجتمع الأميركي المسلم (MAS) والدائرة المسلمة لأميركا الشمالية، عُقد قبل أيام في مدينة شيكاغو، دافعت فيه عن نظام والدها وانتقدت معارضيه الذين يحاولون هدمه كما تقول.

ونفت “سمية” أمام منظمة المجتمع الإسلامي الأميركي والدائرة المسلمة في أميركا الشمالية، أن تكون الديمقراطية وحرية الصحافة تتعرضان للاعتداء في تركيا، وقالت: “في الحقيقة إن كل شخص -بغض النظر عن مهنته- قد يواجه العواقب القانونية، إذا ثبُت أن له أي صلة بمنظمة إرهابية”.

وأضافت: “لا يوجد صحفي واحد في تركيا مسجون بسبب نشاطه الصحفي ولا بسبب انتقاده للرئيس”، وتابعت “بدلاً من ذلك فإن أتباع غولن بقيادة فتح الله غولن، يشكلون تهديداً كبيراً لتركيا”.

وقبل أسبوعين أصدر”مرصد حقوق الإنسان” تقريراً من 69 صفحة، بين فيه تفاصيل الحملة في تركيا على حرية الإعلام، والتي كانت مستمرة بالفعل منذ أكثر من عام.

يذكر أن أردوغان شنَّ حملة هائلة على المعارضين السياسيين والصحفيين في عملية عاجلة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف الماضي، وألقى ألقى باللوم على فتح الله غولن واتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.