هكذا تألقت نجوى كرم في حفلة رأس السنة

أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ليلة رأس السنة في حفل جماهيريّ ضخم في فندق فينيسيا وسط العاصمة اللبنانية بيروت حيث غصّت صالة الحفل بالجمهور الذين حضروا من المناطق اللبنانية والدّول العربية للإحتفال بالعام الجديد معها

شمس الاغنية قدمت مجموعة كبيرة من أغنياتها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الحضور وهتافات الجمهور الذي لم ينفكّ عن المناداة بإسمها فسهر الجميع على صوتها حتى ساعات الصباح الأولى. وقد تألّقت بفستان أبيض مرصّع باللّون الذهبي فسرقت الأنظار بأناقتها وجمالها وسط وكسبت مرّة جديدة الرهان بتقديم أنجح حفلات لبنان.

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