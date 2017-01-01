القوات العراقية تؤكد استعادة 60 بالمئة من الساحل الشرقي للموصل

أعلن قائد محور مكافحة الإرهاب في عملية تحرير الموصل، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أن القوات العراقية استعادت 60 بالمئة من الجزء الشرقي لمدينة الموصل، من قبضة مسلحي “داعش”.

وقال الساعدي لوكالة “فرانس برس”، الأحد 1 يناير/كانون الثاني الجاري: “استعدنا أكثر من 60 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل”.

وأشارت الوكالة إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي جزء من قوات النخبة التي تتمتع بأفضل تجهيز وتدريب بين سائر القوات العراقية.

وسبق لرئيس الوزارء العراقي، حيدر العبادي، أن أعلن، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أن عملية تحرير الموصل من قبضة مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي المتواصلة منذ انطلاقها في 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، دخلت “مرحة الحسم”.

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