أسرة هيكل مسلم تعلن خبر وفاته في اعتداء اسطنبول

أكدت أسرة الشاب هيكل مسلم خبر وفاته في اعتداء اسطنبول.

وذكرت مصادر إعلامية أن “ضحايا لبنانيين جدد قضوا في الهجوم الارهابي في اسطنبول سيتم الاعلان عن أسمائهم بعد التأكد بشكل كامل من هوياتهم والانتهاء من كافة الاجراءات القانونية”.

يذكر أن القنصل اللبناني في تركيا هاني شميطلي أكد أن القنصيلة لن تعلن عن أسماء أي ضحية أو جريح قبل التأكد من هويته عبر الأوراق الثبوتية، كاشفاً أن الأعداد الرسمية المتوفرة حتى اللحظة هي 4 جرحى و3 مفقودين، ومشيراً إلى أن المكان الذي وقع فيه الحادث مشهور عالمياً ويستقطب الرواد من جنسيات مختلفة.

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