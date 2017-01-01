استهداف إرهابيي جبهة النصرة بقذائف الهاون قرية حرفا بريف دمشق

استهدف تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بقذائف الهاون ونيران الرشاشات المتنوعة قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وافاد مصدر بأن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المنتشرين في مزرعة بيت جن استهدفوا ظهر اليوم بقذائف الهاون ونيران رشاشات متوسطة وثقيلة المنازل في قرية حرفا ما تسبب “بإلحاق أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين”.

وتنتشر في بعض مناطق ريفي القنيطرة ودمشق مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي ويتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي ويعالج مصابيه في مشافيه

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