ترامب يشكك في مسؤولية الروس عن الهجمات الإلكترونية

شكك الرئيس الأميريكي المنتخب، دونالد ترامب، في مسؤولية روسيا عن الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وبحسب ترامب فإن “أحداً آخر” هو الذي يقف وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الأميركي، وليست روسيا.

وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب أنه يعلم كثيراً عن قضية “الهاكرز الروس”، واعداً بنشر التفاصيل في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وأعرب ترامب عن أمله في أن تكون لدى الولايات المتحدة “علاقات ممتازة” مع عدد كبير من البلدان، بينها روسيا، والصين.

وكانت الاستخبارات الأميركية اتهمت روسيا في وقت سابق بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها منظومة الانتخابات الأميركية، فيما رفضت موسكو كافة الاتهامات، قائلة إنها بلا أدلة.