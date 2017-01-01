إيقاع العشرات من إرهابيي “داعش” بين قتيل ومصاب بريف حمص

كثفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة من عملياتها النوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وطرق إمدادهم في قرية عرشونة وشرق قرية تياس وشرق المحطة الرابعة لضخ النفط ومنطقة بئر الفواعرة ومحيط قصر الحير وشرق مدينة القريتين بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أدت إلى “مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة لهم” كانت تقوم بأعمال تخريب وتدمير في البنى التحتية.

وأعادت وحدات من الجيش أمس الأول الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة الواقعة جنوب مطار التيفور غرب مدينة تدمر بنحو 60 كم وذلك بعد يوم من سيطرتها على التلال المحيطة بالقرية وتكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والآليات.

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