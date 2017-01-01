شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة بالنجف

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن قال في بيان إن “مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة انتحاريين يستقلون عجلة مفخخة حاولت الدخول إلى محافظة النجف عبر أحد الحواجز في ناحية القادسية لشن هجمة انتحارية وتفجير العجلة داخل مركز المدينة”.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تصدت للمجموعة بقوة وحصلت اشتباكات مع الإرهابيين المسلحين، وتمكنت الشرطة من تدمير العربة وحرقها وقتل كل الإرهابيين.

وأشار سعد معن إلى أن الحادث أسفر عن سقوط سبعة أشخاص، خمسة من أفراد الشرطة -من بينهم ضابط برتبة نقيب- ومدنيان اثنان، فضلا عن إصابة 15 بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء هجوم النجف في أعقاب انفجارات ضربت مناطق بالعاصمة بغداد، أمس السبت، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، حيث وقع تفجير بسيارة مفخخة بمنطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، أسفر عن استشهاء 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، الذي وقع بعد ساعات من تفجيرين آخرين ضربا سوق السنك التجاري وسط بغداد، وأسفرا عن ارتقاء 25 شخصا، فضلا عن عشرات الجرحى.