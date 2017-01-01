بوتين وروحاني: مواصلة التنسيق للوصول إلى التسوية النهائية للأزمة في سورية

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني اليوم على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود التي تبذلها موسكو وطهران بهدف الوصول إلى التسوية النهائية للأزمة في سورية.

وقال بيان صدر عن الكرملين ونقله موقع روسيا اليوم.. إن “الرئيسين بوتين وروحاني أشادا خلال الاتصال بأهمية التوصل إلى الاتفاقات الخاصة بوقف الأعمال القتالية في سورية وإطلاق العملية السياسية في عاصمة كازاخستان أستانة”.

وكان بوتين بحث مع الرئيس الكازاخستاني نورسلطان نزارباييف هاتفيا أمس التحضير للمحادثات حول الأزمة في سورية المرتقبة في أستانة.

يذكر أن نزارباييف أعلن الاثنين الماضي عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف المشاركة في المحادثات حول الأزمة في سورية في عاصمة بلاده أستانة وتوفير كل الظروف اللازمة لذلك فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا وإيران وتركيا ستكون الضامن للاتفاقات التي يمكن أن تنتج عن اجتماع أستانة الذي من المقرر أن يحضره ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

