القدر ينقذ العشرات في نيجيريا من “طفلة مفخخة”

وروى الشهود أن الفتاة اقتربت من الحشد المتجمع حول مطعم متنقل خلال سهرة رأس السنة لكنها فجرت حزامها الناسف قبل أمتار من الوصول إلى هدفها، ماأدى لإصابة شخص بجروح بالغة، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأكد المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو، فيكتور إيسوكو وقوع الهجوم، موضحا أن انتحاريين نفذاه وأن أحدهما “انهال عليه الحشد الغاضب بالضرب” قبل أن يتمكن من تفجير حزامه الناسف.

ولم يشأ المتحدث كشف معلومات عن عمر المهاجمين، لكن ناشطا في المجال الانساني ساعد في نقل الجثة، أكد أنه “لا بد أنها لم تكن تتجاوز العاشرة من العمر”.

ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، لكن طريقة تنفيذه هي عموما تلك التي تستخدمها جماعة بوكو حرام المتشددة النيجيرية، التي غالبا ما استخدمت فتيات ونساء لتنفيذ هجمات ضد المدنيين.