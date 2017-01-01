استعادة 60 % من الساحل الشرقي للموصل

أعلن قائد محور مكافحة الإرهاب في عملية تحرير الموصل، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أن القوات العراقية استعادت 60 % من الجزء الشرقي لمدينة الموصل، من قبضة مسلحي “داعش”.

وقال الساعدي لوكالة “فرانس برس”: “استعدنا أكثر من 60 % من الجانب الشرقي لمدينة الموصل”.

وأشارت الوكالة إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي جزء من قوات النخبة التي تتمتع بأفضل تجهيز وتدريب بين سائر القوات العراقية.

وسبق لرئيس الوزارء العراقي، حيدر العبادي، أن أعلن، السبت 31 كانون الأول من العام الماضي، أن عملية تحرير الموصل من قبضة مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي المتواصلة منذ انطلاقها في 17 تشرين الأول من العام 2016، دخلت “مرحة الحسم”.