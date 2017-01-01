ضبط أكثر من 4 أطنان من المخدرات جنوب شرق إيران

اعلن قائد الشرطة الايرانية بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران) عن ضبط اكثر من 4 أطنان من المخدرات خلال 3 عمليات اشتباكات مع عصابات التهريب جنوب المحافظة المحاذي لباكستان والقضاء على 3 عصابات كبرى لتهريب المخدرات.

وقال العميد حسين رحيمي : استمرارا لعمليات عناصر قوى الامن الداخلي ليل نهار في مكافحة تجار الموت في محافظة سيستان وبلوجستان المترامية الاطراف والمحاذية لأفغانستان وباكستان، توصلت الوحدات الاستخباراتية والميدانية بقضاء خاش وبدعم من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة، الى معلومات بشأن نقل شحنة كبيرة من المخدرات تقوم بها عصابة تهريب كبرى.

وأضاف العميد رحيمي أنه بعد عدة أسابيع من المراقبة والرصد التخصصي والتقني، تمكنت الوحدات الاستخباراتية والميدانية للشرطة من كشف اعضاء هذه العصابة الذين كانوا يستخدمون 3 مركبات، وكانوا ينقلون المخدرات وأخضعتهم للمراقبة.

وتابع: بعد وصول المهربين المسلحين الى الكمين، فتح افراد الشرطة النار عليهم، و بعد قرابة ساعة واحدة، لاذ اعضاء هذه العصابة بالفرار مستفيدين من ظلام الليل ومرتفعات المنطقة، وخلفوا وراءهم 3 مركبات، حيث ضبطت الشرطة خلال تفتيش المركبات 753 كيلوغراما من الحشيش و630 كيلوغراما من الأفيون ومقادير من العتاد.

وفي عمليات مشتركة أخرى، علم أفراد الشرطة بعملية نقل مقادير كبيرة من المخدرات تقوم بها عصابة مهربين كبرى، وبعد فترة من المراقبة والرصد، تم كشف مركبتين بيكاب تعود للعصابة وقد تركت في مرتفعات المنطقة، ومن خلال تفتيشها تم كشف وضبط 2420 كيلوغراما من الأفيون.

وأشار قائد شرطة سيستان وبلوجستان الى اشتباكات مسلحة أخرى مع المهربين المسلحين، مبينا ان عناصر من شرطة قضاء سراوان كشفت عصابة مسلحة لتهريب المخدرات واشتبكت معها،

ونظرا للنيران الكثيفة لوحدات القوات الخاصة للشرطة، لاذ المهربون بالفرار وتركوا وراءهم مركبة بيجو كشفت الشرطة 560 كيلوغراما من الأفيون فيها.