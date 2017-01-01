محاصرة نانسي عجرم في دبي

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً جماهيرياً كبيراً يوم الجمعة، 30 كانون الاول (ديسمبر) في القرية العالمية في دبي.

حيث كان الحفل من تنظيم شركة بلاتينوم ريكوردز، حضره الآلاف من عشاق نجمة “عم بتعلق فيك” الذين حاصروها مرددين معها اغانيها القديمة والجديدة. كما نشرت الفرح بين صفوف الجمهور الذي احب ان يودّع العام بحفلة مميزة الى جانب نجمتهم الجميلة.

نذكر ان نانسي كانت قد اطلقت اغنية منفردة جديدة بعنوان “عم بتعلق فيك” وقد حققت الاغنية اكثر من 3.7 مليون مشاهدة عبر تطبيق انغامي، وهي من كلمات والحان زياد برجي ومن توزيع هادي شرارة.

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