1100 مهاجر يحاولون اقتحام السياج بين المغرب وسبتة

1 يناير, 2017 - 7:03 مساءً المصدر: وكالات
1100 مهاجر يحاولون اقتحام السياج بين المغرب وسبتة

افادت السلطات المحلية ان اكثر من الف مهاجر حاولوا اقتحام السياج المزدوج الذي يفصل بين المغرب ومدينة سبتة الاسبانية وقد فقد شرطي عينه في مواجهات اعقبت ذلك.

وقال مركز الشرطة في سبتة ان مجموعة من 1100 شخص يتحدرون من افريقيا جنوب الصحراء ويريدون دخول اوروبا، حاولوا اقتحام السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة امتار قرابة الساعة الرابعة (3,00 ت غ) في شكل “عنيف جدا ومنظم”.

واضاف ان مهاجرين اثنين فقط نجحا في العبور الى الجانب الاخر بعد اصابتهما بجروح بالغة ونقلا الى مستشفى في سبتة.

واوردت السلطات المحلية ان نحو مئة مهاجر تمكنوا من تسلق الحاجز الخارجي وبقوا في اعلاه لبضع ساعات.

المصدر: وكالات
1 يناير, 2017
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