ماذا قالت مايا دياب للإعلامي عمرو أديب؟

حلت الفنانة مايا دياب ضيفة في برنامج “كل يوم” للإعلامي عمرو أديب حيث قالت الفنانة مايا “بعض البرامج أو المذيعين أحيانا يتسببون في أذية الضيف”، مشيرة إلى أنها عادة لا ترد على الانتقادات التي توجه لها إلا عندما تسمع هذه الانتقادات أثناء ظهورها على الشاشة.

ومازحت دياب أديب بعدما قال لها “انا شفت مذيعين عملوا معاك لقاءات واتقطعوا” بأشارة منه الى ردها القوي دائما على كل التساؤلات وقوة شخصيتها في الرد على كل الإتهامات بصرامة، فردت دياب مازحة: “بس أنت هتتقطع عسل، ممكن تتقطع بوس ممكن تتقطع أحضان، بس مفيش شراسة”.

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