إصابة خبير متفجرات إيطالي بانفجار طرد مفخخ

اصيب خبير متفجرات في الشرطة الايطالية بجروح خطيرة الاحد بانفجار طرد مفخخ وضع امام واجهة مكتبة في فلورنسا (وسط). وفق ما افاد مصدر في الشرطة.

وقال كبير مفوضي فلورنسا البرتو اينيتمي ان الخبير اصيب بجروح بالغة في يده وعينه.

والطرد الذي لفت انظار دورية للشرطة في وقت مبكر صباح الاحد. وضع عند مدخل مكتبة قريبة من منظمة “كازا بوند اليمينية المتطرفة”.

وتمت الاستعانة بخبراء متفجرات توجهوا الى المكان وفيما كانوا يقتربون من واجهة المكتبة وقع الانفجار. وفق ما نقلت وكالة آغي الايطالية عن المحققين.

وكانت العبوة مزودة بجهاز توقيت وفق المصدر نفسه. ولم يسفر الانفجار عن خسائر مادية.

ومنظمة “كازا بوند” نشات في روما في 2003 وهي تضم مئات الاعضاء وتنظم تظاهرات ضد الاتحاد الاوروبي والهجرة.