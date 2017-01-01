المالكي: هزيمة “داعش” في العراق وسوريا نهاية المشروع التكفيري

وقال مكتب المالكي في بيان له إن الأخير “التقى في طهران، اليوم، قائد الثورة الإسلامية سماحة أية الله العظمى السيد علي خامنئي”، مشيراً الى أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين”.

ونقل البيان عن المالكي قوله، أن “العراق وشعبه استطاع ان يسقط مؤامرة داعش، واليوم يقف الجميع على مقربة من تحرير محافظة نينوى والقضاء على تلك العصابة المنحرفة”، لافتاً الى أن “هزيمة عصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا ستمثل نهاية للمشروع التكفيري في المنطقة”.

وأشاد المالكي، بـ “بمواقف الجمهورية الاسلامية في إيران الداعمة للعراق بحربه ضد الإرهاب”، مؤكدأً أن “الشعب العراقي يثمن تلك المواقف ويعتز بها”.

وكان مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أعلن، أمس السبت، (31 كانون الثاني 2016)، أن الاخير وصل الى طهران في زيارة تستغرق 4 أيام.