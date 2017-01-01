هبوط اضطراري لطائرة سعودية بـ القاهرة

هبطت طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة، وذلك أثناء رحلتها من تركيا إلى الرياض، الأحد 1 يناير/كانون الثاني، لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية أصيب بأزمة قلبية في الأجواء المصرية.

هذا وقد تم نقل المسافر المريض إلى مستشفى هليوبوليس عقب هبوط الطائرة.

وصرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء عبور رحلة شركة طيران “ناس” السعودية للأجواء المصرية، قادمة من تركيا في طريقها إلى الرياض، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكب التركي “أردوغان .م” (46 عاما).

وعلى الفور قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف مدير الحجر الصحي بالمطار.

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