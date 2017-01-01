مسؤول ايراني: توفير 50 ألف فرصة عمل لإنشاء 5 طرق

أعلن المدير التنفيذي لشركة إنشاء وتطوير البنى التحتية للنقل والشحن في ايران، أن مشروع إنشاء 5 طرق سريعة في إيران يوفر 50 ألف فرصة عمل.

ولدى اجتماعه مع رابطة المهندسين الاستشاريين، اليوم الاحد، قال يد الله خادمي: إن ايران تحظى بمكانة وموقع جغرافي استراتيجي ومناسب بين منطقتين في العالم،

مشيرا الى ان طريق الحرير تم إنشاؤه قبل ألفي عام، وهذا يشير الى الطاقات الكبيرة التي تحظى بها البلاد في الترانزيت، مضيفا: إن تنمية ممرات الترانزيت تؤدي الى توفير فرص العمل والازدهار الاقتصادي.

ولفت إلى ان الحكومة الحالية تتجه نحو التقليل من الاعتماد على الاقتصاد النفطي، وزيادة الاهتمام بالاقتصاد الترانزيتي، وأكد أن الترانزيت يمكنه أن يحل محل النفط في المستقبل.

وتابع أنه في العام الماضي تم إنفاق 4200 مليار تومان في شركة إنشاء وتطوير البنى التحتية للنقل والشحن لتنفيذ المشاريع العمرانية، وبيّن ان إنشاء البنى التحتية للنقل والشحن هي من أكبر المشاريع تكلفة، داعيا الى الخفض من التكلفة وتحسين الجودة.

وأشار خادمي الى توفير فرص العمل في مجال إنشاء الطرق السريعة، وقال: على سبيل المثال يتم توفير 50 ألف فرصة عمل في إنشاء 5 طرق سريعة.