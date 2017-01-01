إصابة شخصين بهجوم على مسجد في إسطنبول

قال مصدر أمني تركي، اليوم الأحد، إن شخصين أصيبا بجروح إثر إطلاق نار على جامع حسن باشا الجزائري في منطقة ساري ير بمدينة إسطنبول، أثناء تواجد المصلين فيه، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى.

وأفاد المصدر بأن “مسلحاً أطلق النار بطريقة عشوائية على الجامع أثناء تواجد المصلين فيه، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح، لافتاً إلى أن المعتدي لاذ بالفرار عقب تنفيذ الهجوم”.

وأشار المصدر إلى “أن سبب الحادث، وما إذا كان سياسي أو عمل إرهابي، لم يتضح بعد، وأن الشرطة تواصل البحث عن المعتدي”.

وشهدت إسطنبول، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هجوماً إرهابياً على أحد الملاهي الليلية في إسطنبول، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.