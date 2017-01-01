مروان خوري: مرقت سنة…

يستعد الفنان الشامل مروان خوري لاطلاق اغنية جديدة بعنوان “مرقت سنة” مع بداية العام الجديد.

واللافت ان الاغنية الجديدة ليست من كلمات والحان “خوري” فهي من الحان محمود عيد من كلمات الشاعر يوسف سليمان الذي كتب كلمات اغنية “فل الحكي” للنجمة اليسا.

وتقول الاغنية:

معقول منك سامع

في دمعة صوتا طالع

وقفت عم بناديك .. عم تندهك خليك

حكيني اذا مش راجع.. حتى ما انطر فيك..

مرقت سنة وانا يا حبيبي بمكاني..

نذكر ان آخر اغنية اطلقها “خوري” كانت اواخر تموز الفائت وحملت عنوان “مدرسة الحب”.

من جهة اخرى أحيا الفنان مروان خوري حفلة ليلة رأس السنة في فندق الغولدن توليب – تونس

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

