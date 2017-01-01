ماذا يعني اليوم الأول من العام الجديد لسعد رمضان؟

في مثل هذا اليوم يصادف عيد ميلاد نجم ستار اكاديمي سعد رمضان حيث قام النجم سعد رمضان بنشر بوست عبر صفحته الشخصية على فيس بوك كتب فيه :

“اليوم عيد ميلادي … قولكن قديش صار عمري؟اللي اكتشفتوا بحياتي انو ما في شي مستحيل ، كلمة “مستحيل” هي كلمة اخترعها الانسان ليبرّر بها عجزه… بتجي سنة وبتروح سنة وكل مرة بتكون امنياتي نفسها ، الصحة ، راحة البال ، ‏رضا الله ورضا الوالدين ، وما اخسر الشخص اللي حبني والناس اللي حبّتني لشخصي مش بس لشغلي…الحمدلله كل شي تمنيتو بحياتي عم يتحقق خصوصي على الصعيد المهني وهيدا بفضلكم ، انشالله كون عند ‏حسن ظنكم”