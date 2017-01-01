البطريرك يازجي يترأس قداس رأس السنة بدمشق

ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي القداس الإلهي الذي أقيم في الكاتدرائية المريمية للروم الارثوذكس بدمشق، احتفاء برأس السنة الميلادية.

ودعا البطريرك يازجي إلى أن “نبدأ العام الجديد بالصلاة والمحبة والتواضع ونجدد العهد مع الله بأن نكون له وحده ونتسربل أجنحة الرجاء وسط كل ضيق وشدة”، مؤكداً “أهمية التمثل بالمعاني السامية لميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام والتأسي بدعوته للتواضع ولخدمة الناس ولان يفتح كل انسان مغارة قلبه ليدخل طفل المغارة ويضطجع فى كل ثنايا كيانه”.

واشار يازجي إلى قضية مطراني حلب يوحنا ابراهيم وبولس يازجي المخطوفين من قبل التنظيمات الارهابية بريف حلب منذ ما يقارب الثلاث سنوات والنصف “والتي تختصر شيئاً من معاناة المسيحيين المشرقيين” داعياً الجميع الى “التحرك والنظر فى هذا الملف الانساني والعمل الجاد على اطلاقهما مع كل المخطوفين”.

من جانبه قال المفتي العام للجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسون في كلمة له خلال القداس: “إن سورية كانت وستبقى أرض المحبة والسلام والتعايش بين جميع مكونات الشعب”.

من جانبه أكد رئيس وفد الكنيسة الانغليكانية الاسترالية القس ديفيد سميث “أن رؤيته للمفتي حسون وحضور علماء الدين الاسلامي لقداس عيد رأس السنة الميلادية في الكاتدرائية المريمية اليوم أمر غير مألوف فى كنائس بلاده”، مضيفاً “شيء عظيم جدا ان يرى الناس المؤمنين من أديان مختلفة مع بعضهم في مواجهة الارهاب العالمي الذي يهاجم سورية”.

وأضاف: “إن أمكن حدوث مثل هذا التعاون فى اوروبا واميركا واستراليا فربما سيكون هناك سلام افضل في العالم مما هو عليه الان”.

وقال: “سينقل حقيقة ما شاهده في سورية من تسامح واخوة وعيش مشترك بين أبنائها المسلمين والمسيحيين ورؤيته أن النور في سورية يفوق الظلمة وأنه سيعمل على تعميم هذا النموذج من العيش”.

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