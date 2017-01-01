البحرينيون يحيون ذكرى استشهاد ‘‘النمر ‘‘ في لندن

اقام البحرينيون اليوم الاحد حفلا تأبينيا على روح الشهيد اية الله الشيخ نمر باقر النمر في مؤسسة دار الحكمة بلندن.

واكد المشاركون في الحفل على أهمية الاستمرار بحمل شعلة الحرية التي رفعها النمر دفاعا عن الشعوب المقهوره وعن القابعين في سجون آل سعود.

واعتبروا ان دماء الشيخ النمر لن تذهب سدى وسيدفع آل سعود ثمن الجريمة التي ارتكبوها مبينين ان دم الشهداء خالد وذكرى الشهداء تظل عطرة حية تتناقلها الأجيال واما الطغاة الظالمون فلا عزاء لهم.

ويذكر ان سلطات الكيان السعودي قامت في (2 كانون الثاني 2016) باعدام اية الله الشيخ نمر النمر بعد محاكمته بزعم اثارة الفتنة في البلاد.