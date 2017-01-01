ما علاقة حلب بهجوم اسطنبول؟

وقالت أنه “ينتمي إلى حركة تركستانية مرتبطة بالحزب الإسلامي التركستاني الذي ينشط إلى جانب تنظيم داعش في شمال سوريا” ووصف الجماعة بأنها “متطرفة وقاسية جداً”.

وقالت أنه “ينتمي إلى حركة تركستانية مرتبطة بالحزب الإسلامي التركستاني الذي ينشط إلى جانب تنظيم داعش في شمال سوريا” ووصف الجماعة بأنها “متطرفة وقاسية جداً”.

افادت وسائل إعلام تركية، توصل السلطات إلى معروفة المتورطة الأساسي ومنفذ هجوم ملهى “رينا” في ضاحية أورتاكوي بمدينة إسطنبول.

افادت وسائل إعلام تركية، توصل السلطات إلى معروفة المتورطة الأساسي ومنفذ هجوم ملهى “رينا” في ضاحية أورتاكوي بمدينة إسطنبول.

والحزب الإسلامي التركستاني كان ينشط في أرياف حلب حيث كان يقال أن المخابرات التركية تتورط في دعمه.