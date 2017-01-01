مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في سوريا

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الأحد 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أن العميد غلام علي قلي زادة، أحد قادة الحرس الثوري، قد لقي مصرعه في سوريا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إن أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قتل خلال مشاركته في العمليات العسكرية الجارية في سوريا.

وذكرت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء أن العميد غلام علي قلي زادة قتل في إطار مشاركته في المهام الاستشارية للحرس الثوري في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن قلي زادة كان أحد قادة الحرس الثوري في سوريا مشيرة إلى أنه توجه إليها منذ بدء الأحداث فيها.

كما أشارت إلى أن غلام كان من مقاتلي الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).

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