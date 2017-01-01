نيكول سابا ويوسف الخال الثنائي الاجمل..

نشرت الفنانة نيكول سابا ، عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو طريف تظهر فيه بصحبة زوجها الفنان والاديب يوسف الخال وهما يرتديان الأقنعة احتفالا بالعام الجديد

حيث تحدث الثنائي في الفيديو بطريقة كوميدية وهي تسأل زوجها قائلة: “شو بدنا نقولهم؟، ليرد: “ينعاد عليكم”، فتعاود “نيكول”: “دخلك شو هون ساكتين، صار لهم شيء؟”، ثم يظهر خلفهم فجأة مجموعة من أصدقائهم مهللين بصوت عالي “يلا” ويرتدون قباعات وأقنعة احتفالا برأس السنة.

هذا وقد لقيت تلك التغريدة تفاعلا من معجبي النجمين معتبرين أنهما الثنائي الأجمل والأكثر هضامة في عام 2016

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