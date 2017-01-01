قوات النظام البحريني تقمع مسيرات سلمية في سترة

قمعت قوات النظام البحريني تظاهرة سلمية خرجت في جزيرة سترة اليوم الاحد مستخدمة القنابل الغازية والمسيلة للدموع .

واعتقل منتسبو الاجهزة الامنية البحرينية مواطنا على الاقل في جزيرة سترة بعد ان قمعوا المواطنين بالقنابل الغازية المسيلة للدموع مستهدفين النساء ومنازل المواطنين بشكل مباشر وسط انتشار امني واسع في المنطقة ولاحقت عشرات المركبات العسكرية المواطنين لمنع خروج مسيرات سلمية بالمنطقة الا ان مسيرة غاضبة جابت الشوارع بالرغم من القمع العنيف اكد خلالها المتظاهرون بالحراك السلمي حتى تحقيق جميع المطالب الشعبية المحقة ووقف سياسة الاضطهاد الطائفي.

وشهدت مناطق البحرين منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الاحد استنفارا أمنيا مشددا وانتشارا واسع لنقاط التفتيش على مداخل المناطق وداخلها.

وفيما لم تعرف الأسباب حتى الساعة تواردت المعلومات حول تفتيش سيارات المارة والتضييق عليهم كما ذكرت معلومات خاصة بقناة اللؤلؤة أن استنفارا أمنيا يشهده سجن “جو” وسط تضييق شديد على المعتقلين.