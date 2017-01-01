أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، مساء اليوم الأحد، أنه لن يسلم جثامين الشهداء الذين قضوا خلال انتفاضة القدس ويتبعون لحركة “حماس” لذويهم، وسيقوم بدفنها بدلاً من ذلك.

وتبنى “الكابينت” عقب الاجتماع سياسة دائمة للتعامل مع جثامين عناصر “حماس” الذين استشهدوا خلال تنفيذهم عمليات ضد أهداف “إسرائيلية” حيث تقرر بأن يتم دفنهم في مقابر خاصة وعدم إعادة الجثامين.

ويأتي قرار حكومة الإحتلال غداة بث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” أمس السبت، شريطاً ساخراً محوره الجندي الإسرائيلي “شاؤول آرون” الذي يعتقد جيش الاحتلال أنه قتل أثناء الحرب على قطاع غزة صيف 2014.