بالفيديو.. لحظة هروب منفذ إعتداء اسطنبول

أوضح وزير الداخلية التركي لوسائل الإعلام كيفية هروب منفذ الهجوم الذي وقع في ملهى ليلي قرب أحد أشهر المناطق السياحية في إسطنبول، ليلة رأس السنة.

وقال وزير الداخلية سليمان سويلو: “إن مُنفذ الهجوم كان يحمل سلاحاً طويلاً، وقبل دخوله إلى حفلة رأس السنة قتل حارس الملهى الليلي”، مضيفاً أن “منفذ الهجوم دخل مرتدياً معطفاً طويلاً وبنطلوناً، لكن عند خروجه كان مرتدياً ملابس أخرى”.

وأوضح أن “القاتل استغلَّ انشغالَ قوات الأمن خلال الـ7 الدقائق الأولى من وقوع الحادث، حيث كانت أجهزة الأمن تقوم بالبحث عنه عقب وصولها، فاستغل الجاني الارتباك الحاصل وقام بالفرار، مستفيداً من الازدحامات والفوضى التي خلفها الهجوم، كما أظهرت كاميرات المراقبة أن الجاني كان يطلق النار لحظة اقترابه من الملهى الليلي”.

وخلف الهجوم المسلح مقتل 39 شخصاً وإصابة 65 آخرين منهم جنسيات عربية وأجنبية.

من جهة أخرى نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو جديد يظهر القاتل الذي هاجم ملهى ليلياً.

واللقطات الجديدة يبدو أنها التُقطت من كاميرا مثبتة على مدخل الملهى، إذ أظهر الفيديو المهاجم لحظة دخوله وتعمُّده لقتل من وُجد أمامه من أناس كانوا على بوابة الملهى.

من جهته، نفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن يكون منفذ الهجوم على النادي الليلي باسطنبول قد دخل المكان بلباس “بابا نويل”، وأكّد أنه إرهابي كان يحمل السلاح. وأضاف يلدريم في مؤتمر صحفي، أن “هناك احتمالات وتوقعات حول هوية منفذ العملية الإرهابية، وقوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسِّق فيما بينها للتعرف عليه، وسنعلن المعلومات عنه عقب أي تطور في هذا الخصوص”. وأشار يلدريم إلى أن “منفذ الهجوم انتهج الفوضى في مكان الحادث، وترك سلاحه فيه وابتعد”، مشيراً إلى أن السلطات تجري تقييماً لكل الاحتمالات، فيما تتواصل التحقيقات بدقة كبيرة.

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