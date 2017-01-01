فلسطين تنعى “شهيد القدس” الحلبي المطران كابوتشي

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المطران هيلاريون كابوتشي، الذي وافته المنية الأحد 1 يناير/كانون الأول، في العاصمة الإيطالية روما عن عمر يناهز 94 عاما.

ووصف عباس في بيان نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية المطران كابوتشي بالمناضل الكبير، الذي عُرف بمواقفه الوطنية وبدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن المطران كابوتشي، رجل دين مسيحي ولد في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ العام 1965، واعتقلته السلطات الإسرائيلية العام 1974 وحكم عليه بالسجن 12عاما ونُفي عن فلسطين في العام 1978 وعاش حتى اليوم في منفاه بمدينة روما.

من جهتها، نعت حركة فتح “المناضل الوطني الكبير” المطران كابوتشي.

وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة، “ننعى بكل فخر واعتزاز، إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم المطران البطل القائد الفتحاوي المطران كابوتشي الذي أمضي عمره الحافل فدائيا حقيقيا ومناضلا صنديدا ومدافع صلبا عن الشعب الفلسطيني وممسكا بكل قوة بعروبة القدس.. إلى جنة الخلد يا شهيد القدس”.

وفي دمشق، نعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام المطران كبوتشي مؤكدا أنه “بطل القضية الفلسطينية التي جاهد لأجلها طيلة حياته”.