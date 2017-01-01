مقتل كويتي وإصابة 4 آخرين بإعتداء اسطنبول

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله وفاة مواطن كويتي وإصابة خمسة آخرين إثر الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة إسطنبول التركية، لافتاً إلى أن “أربعة من المصابين الخمسة ما زالوا يتلقون العلاج في حين خرج الخامس من المستشفى بعد الاطمئنان على صحته”، مؤكدا أن “القنصلية الكويتية في إسطنبول وسفارة دولة الكويت في أنقرة تتابعان حالة هؤلاء المواطنين أولا بأول”.

وأكد الجارالله أن “السلطات التركية مازالت تجري تحقيقاتها مع جميع من كانوا في مكان الحادث”، مجدداً “استنكار وإدانة دولة الكويت لتلك الأعمال الإرهابية البشعة”، مؤكدا “موقفها الرافض لهذه الأعمال الإرهابية بكافة صورها وأشكالها ووقوفها إلى جانب تركيا الصديقة في كل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

