معلومات عن هجوم بالقذائف والاسلحة يستهدف مبنى أمنياً في ولاية ديار بكر بتركيا

1 يناير, 2017 - 9:27 مساءً
1 يناير, 2017
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