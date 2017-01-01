فنيانوس: من المفترض عودة جثامين ضحايا اعتداء اسطنبول غداً

بيّن وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس أنه “في البداية طُلِبَ من أهالي ضحايا هجوم اسطنبول بالتوجه إلى المطار عند الساعة 5 من أجل التوجه إلى اسطنبول، ولكن بسبب الضغوطات وحالاتهم النفسية تم تأجيل الرحلة حتى الساعة الثامنة والنصف.

وفي حديث تلفزيوني، كشف فنيانوس أن “الطائرة التي ذهبت إلى تركيا كانت تنقل 19 شخصاً من بينهم أطباء ومعنيين، بالاضافة إلى 8 من عائلات الضحايا”، مشيراً إلى أن “الطائرة مجهزة بـ4 أسرة من أجل نقل الجرحى التي تسمح حالتهم بذلك التي تسمح حالتهم بذلك بالاضافة إلى إعادة الجثامين”.

وأشار إلى “إننا اتصلنا بوزارة النقل التركية وأبلغناهم بالاجراءات التي سنقوم بها وكل التجهيزات انتهت ومن المفترض أن تعود جثامين ضحايا الاعتداء غداً الاثنين”، مؤكداً أنه “أقل واجب من الدولة اللبنانية ان تقوم بإرسال طائرة خاصة ومجهزّة من أجل جلب الشهداء والجرحى”.

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