الدبلوماسيون الروس المطرودون يغادرون

افادت وكالات الانباء الروسية والخارجية الاميركية ان 35 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم طردوا من الولايات المتحدة بعد اتهامهم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، غادروا واشنطن الاحد جوا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء عن السفارة الروسية في واشنطن ان “الطائرة اقلعت، والجميع على متنها”.

والطائرة التي جاءت من روسيا خصيصا اقلت صباح الاحد 35 دبلوماسيا روسيا وعائلاتهم يشكلون 96 شخصا على ان يصلوا الى روسيا ليلا.

وظهرا، قال متحدث باسم الخارجية الاميركية لفرانس برس “نؤكد ان الدبلوماسيين الروس ال35 الذين اعلنوا اشخاصا غير مرغوب فيهم، وكذلك افراد عائلاتهم، غادروا الولايات المتحدة”.

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