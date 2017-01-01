الوفد الرسمي المكلف من الرئيس عون والحريري يغادر إلى تركيا

غادر الوفد الرسمي المكلف بمتابعة الاتصالات الجارية على أعلى المستويات، لمواكبة تداعيات الاعتداء الإرهابي، الذي حصل في اسطنبول أمس، إلى تركيا مساء اليوم.

وضم الوفد المتوجه إلى اسطنبول: الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر، وفريق طبي متخصص وعدد من أهالي الضحايا.

وقد تحدث اللواء خير في المطار عن هذه المهمة، فقال: “بتوجهيات من فخامة الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تألف وفد للاطلاع على أوضاع اللبنانيين في اسطنبول، ونأمل أن تكون المهمة ناجحة”.

وعن العدد النهائي للشهداء والجرحى اللبنانيين في هذا الاعتداء، قال: “إن هذا الموضوع هو عند دولة الرئيس سعد الحريري”، معلناً أن “الطائرة ستنقل أيضاً جثامين الشهداء، ولا موعد نهائي حتى الآن لعودتها”.

وعن صعوبة نقل الشهداء والجرحى قبل إنتهاء السلطات التركية من التحقيقات، قال اللواء: “الرئيس الحريري نسق في هذا الموضوع مع السطات التركية ومع رئيس الحكومة التركي ومع السلطات الأمنية، ونأمل أن تكون الأمور ميسرة”.

وتحدثت والدة الشابتين ميليسا وسنتيا بارالاردو، التي غادرت على متن الطائرة، فقالت: “إن سنتيا بخير، أما ميليسا فهي مصابة، ولا نعرف مدى إصابتها، لذلك نحن مسافرون”.

ولفتت إلى أن “ابنتها مليسيا خضعت لعملية في المستشفى، وأن خطيبها هو إلياس الورديني، الذي استشهد في العملية الإرهابية”.

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