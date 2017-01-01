واشنطن تدعو بيونغ يانغ الى تفادي اي ’’عمل استفزازي’’

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية الاحد الى تفادي اي “عمل استفزازي” غداة تصريح للزعيم الكوري الشمالي اكد فيه ان بيونغ يانغ بلغت “المراحل الاخيرة” قبل اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.

وفي خطابه مع حلول العام الجديد، اكد كيم جونغ اون ايضا ان بلاده اكتسبت في 2016 “صفة القوة النووية” وباتت بذلك “قوة عسكرية لا يستطيع اقوى الاعداء المساس بها”.

وردا على ذلك، قال غاري روس متحدثا باسم البنتاغون لوكالة فرانس برس “ندعو كوريا الشمالية الى تفادي اي عمل استفزازي واي خطاب تصعيدي يهددان السلام والاستقرار الدوليين”.

واضاف ان على بيونغ يانغ ان تقوم بدل ذلك “بخيار استراتيجي يقضي بالوفاء بالتزاماتها الدولية”، مذكرا بان “قرارات عديدة لمجلس الامن الدولي تحظر على كوريا الشمالية اجراء اختبارات لصواريخ بالستية”.

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