الرياشي: نتمنى من الاعلام المحافظة على خصوصية المنازل بالتعبير عن أحزانها

أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي أن أداء الاعلام اللبناني أداء جيد وهو حاول أن ينقل الصورة على ما تحمله من أحزان حتى تدخل الى كل منزل.

وقال الرياشي في حديث له عبر الـmtv: “نتمنى على الاعلام أن يحافظ على خصوصية المنازل اللبنانية بالتعبير عن أحزانها”، مشيراً الى أنه “لم يُصدر أي مذكرة وطلب من الجسم الإعلامي التعاطي مع هذه الفاجعة مع مراعاة خصوصية كل عائلة شهيد أو مصاب”.

وتابع: “دائماً هناك انتقادات للدولة ولأدائها، ولكن الظروف والأحداث تفرض نمطاً آخر بالتعاطي، وكل التعاطي لا يعوض ما ذهب”، مضيفاً ان “تحرك الدولة كان جيداً على الرغم من بعض التأخر ولكن بالإيجابية تتحسن الأمور والانتقاد ضروري ويساهم بالإضاءة على الأخطاء من أجل تحسينها”.

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