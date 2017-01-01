الحريري يوجّه التعازي لأهالي شهداء اعتداء اسطنبول

وجّه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التعازي لأهالي الشهداء، متمنياً الشفاء لجميع الجرحى جراء الاعتداء الإرهابي في اسطنبول مساء أمس.

وأكد الحريري أن “اعتداء اسطنبول هو رسالة إلى تركيا وخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يحاول في مكان ما، أن يصل إلى وقف سيل الدماء الحاصل في سورية”.

ودعا اللبنانيين إلى الحذر “سواء كنا في لبنان أم خارجه، ولكن يجب ألا نخاف، ويجب ألا نسمح لأحد أن يغير لنا طريقة حياتنا، فالإرهاب رسالته الأساسية هي التخويف، وهو ليس له دين، وسنحاربه بكل ما أوتينا من قوة”.

وقال: “هذا الإرهاب الحاصل في المنطقة، وخاصة ما حصل اليوم في تركيا، حيث سقط ضحايا من جنسيات عدة، بينهم لبنانيون، هو فعلياً يوجه رسالة لما تقوم به تركيا بالتعاون مع روسيا، في محاولة وقف نزيف الدم في سورية، ومن الواضح اليوم أن هناك استهدافاً لكل الدول المستقرة، أو تلك التي تحاول أن تفعل شيئا من أجل سورية”.

وأضاف: “منذ اللحظات الأولى لوقوع هذه الجريمة الإرهابية، تواصلت مع الأجهزة الأمنية، وتحادثت مع الرئيس ميشال عون، وكنا نحاول معرفة ماذا يحصل فعلياً، ومن هم المصابون اللبنانيون، وأود أن أكون صريحاً فواجبنا كدولة أن نتأكد مما يحصل، فقد سمعنا كثيراً عبر وسائل الإعلام أسماء كثيرة، ونحن لا نستطيع أن نتصرف في هذا الموضوع، إلا بشكل مسؤول، وهناك مسؤولية كبرى علينا أن نعمل سوياً، سواء كدولة أو كوسائل إعلام، على أساس أن هناك ضحايا وهناك أهالٍ، ويجب أن نحاول قدر المستطاع أن نعرف الحقيقة، وأنا من اللحظة الأولى تحدثت إلى رئيس الوزراء التركي لكي نعرف مع من يجب أن نتواصل، وما هي المستشفيات التي نقل إليها المصابون، لذلك استغرق الأمر القليل من الوقت، ولم يكن باستطاعتنا فعل غير ذلك”.

وتابع “أتمنى أن يكون هناك تعامل أفضل، واليوم نحن نقوم بجهد كبير، ولكنها ليلة رأس السنة، وربما هناك أطراف داخل الدولة التركية، لم يكونوا قد اطلعوا بعد على الأسماء، وكنا نبحث في المستشفيات، كنا نرسل أشخاصاً من القنصلية من مستشفى إلى آخر، لكي نعرف الواقع فعلياً، ونحن بدءاً من الغد، سنعد خطة لمواجهة أي كارثة من هذا القبيل، لكي تكون هناك استجابة سريعة في حال حصل شيئاً لا سمح الله”.

وختم بالقول: بالتأكيد لدينا خوف أن يصل هذا الإرهاب إلى لبنان، لكن هذا لا يعني أننا لا نقوم بأي عمل استباقي، إن كان بالنسبة إلى الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو مخابرات الجيش أو شعبة المعلومات أو الأمن العام أو أمن الدولة، كل هذه الأجهزة تقوم بواجباتها وجميعها في تأهب كامل وشامل في كل البلد، وتحاول بشتى الوسائل منع وصول الإرهاب إلى البلد، ولكن هل سنوقف حياتنا؟ كلا لن نوقف حياتنا، بل سنكمل وسنحاول أن نعيد لبنان كما كان، ونحارب في هذا المجال بمسؤولية، ويجب أن نعرف أين نستثمر إمكانيات الدولة، ونحن سنتعاطى في هذه الحكومة بكل هذه الأمور في الخطة الاقتصادية وخطة محاربة الإرهاب”.

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