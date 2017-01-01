روحاني: الدبلوماسية والمقاومة وجهان لعملة واحدة

وصف الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني الدبلوماسية والمقاومة بانهما وجهان لعملة واحدة، وقال انه لا جدوى من الدبلوماسية من دون المقاومة كما ان المقاومة لا يمكن ان تحقق شيئا من دون الدبلوماسية.

واشار الرئيس روحاني في حواره المباشر مع ابناء الشعب الذي بثه التلفزيون الايراني الى الازمات التي تعيشها بعض الدول بما فيها سوريا واليمن وقال ان هذه الازمات لا يمكن تسويتها الا بالحلول الدبلوماسية والسلمية مؤكدا “نحن وقفنا الى جانب سوريا شعبا وجيشا وقد اعتمدنا دبلوماسية فاعلة في هذا المجال”.

كما اشار الى التعاون القائم حاليا بين ايران وبعض دول المنطقة خاصة روسيا وتركيا فيما يخص سوريا وقال “نحن نأمل باتخاذ خطوات هامة في الاجتماع الذي سيعقد في استانه بكازاخستان”.

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